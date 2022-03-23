В Великобритании будут добывать драгоценные металлы из мусора

Сообщается, что предприятие начнёт свою работу уже в 2023 году. При этом главной его задачей станет извлечение из плат свыше 99% драгоценных металлов для повторного использования.

При этом известно, что первоначальное соглашение о строительстве завода заключили ещё в октябре 2021 года.

«Новая запатентованная химия» — такое название получила технология переработки мусора — делает реальностью исключительно химическое извлечение драгоценных металлов при комнатной температуре в «течение нескольких секунд».

Ожидается, что предприятие лишь за одну неделю сможет перерабатывать до 90 тонн электронных отходов.