В Великобритании энергию будут хранить в виде сжатого воздуха

Новейшая установка, имеющая мощность 50 МВт, будет располагаться близ Манчестера, передает BBC. По словам авторов проекта, с помощью данной станции будет “собираться” весь избыток электроэнергии от ветряных электростанций, вырабатываемой ночью, после чего его будут превращать в сжатый воздух при температуре -196С. В периоды пикового спроса, воздух внутри станции будет нагреваться, передавая электричество обратно в сеть.

Главный изобретатель установки, Питер Дирман, заявил, что на сегодняшний день его система эффективна примерно на 60−70%. Таким образом, его способ хранения энергии имеет те же показатели, что и у обыкновенных батарей, при этом его преимущество заключается в низкой стоимости резервуаров — так что ее можно легко масштабировать.