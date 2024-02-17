В Великобритании к Facebook* иск подали 45 млн человек

Иск подан от лица 45 млн пользователей Facebook, чьи данные так или иначе были затронуты. Общая сумма требуемой компенсации заявлена в размере 3 млрд фунтов стерлингов, или $3,77 млрд.

Основная претензия заключается в том, что Facebook заставляла пользователей передавать свои персональные данные даже их тех продуктов, которые к соцсети не относятся. И передача данных третьим лицам оказалась одним из основополагающих условий «доступа к платформе Facebook, в соответствии с пользовательским соглашением».

Это второй иск, который Гормсен со своей командой подаёт к Facebook. Первую реакцию Апелляционный трибунал по вопросам конкуренции (CAT) отклонил. Адвокаты Гормсен утверждают, что пользователи должны получить компенсацию за экономическую ценность, которую они получили бы, если бы Facebook не занимал доминирующее положение на рынке социальных сетей. Второй вариант иска CAT принял.

Meta, со своей стороны, заявила, что претензии не обоснованы, а юристы компании утверждают, что заявленные убытки игнорируют экономическую ценность, которую Facebook предоставляет своим пользователям.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.