В Великобритании начнут строго преследовать за создание сексуальных дипфейков

Опубликовано 19 апреля 2024, 16:30
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В Великобритании начнут строго преследовать за создание сексуальных дипфейковУжесточают уже действующий закон
В Великобритании после криминализации сгенерированных или обработанных с помощью ИИ сексуальных изображений с подставляемым реальным человеком, на рассмотрение парламента представили новый законопроект, который предполагает уголовное преследование авторов сексуальных дипфейков.
Как отмечается, уголовная ответственность даже за создание сексуального дипфейка, не говоря уже о распространении подобного контента без согласия лица, изображённого в ролике, будет весьма строгой: от неограниченного штрафа, зависящего от морального вреда, до длительного тюремного заключения. Закон будет реализован в первую очередь в Англии и Уэльсе, правительства Шотландии и Северной Ирландии изучают «доступные варианты» для реализации закона.
Минюст Великобритании прокомментировал инициативу, объяснив, что поправки к уже существующему Закону о безопасности в интернете, принятому в 2023 году в Англии и Уэльсе, будет применяться к изображениям и видео взрослых, поскольку дети в этом отношении уже защищены.
Источник:CNN
Автор:Андрей Кадуков