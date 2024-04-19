В Великобритании начнут строго преследовать за создание сексуальных дипфейков

Как отмечается, уголовная ответственность даже за создание сексуального дипфейка, не говоря уже о распространении подобного контента без согласия лица, изображённого в ролике, будет весьма строгой: от неограниченного штрафа, зависящего от морального вреда, до длительного тюремного заключения. Закон будет реализован в первую очередь в Англии и Уэльсе, правительства Шотландии и Северной Ирландии изучают «доступные варианты» для реализации закона.

Минюст Великобритании прокомментировал инициативу, объяснив, что поправки к уже существующему Закону о безопасности в интернете, принятому в 2023 году в Англии и Уэльсе, будет применяться к изображениям и видео взрослых, поскольку дети в этом отношении уже защищены.