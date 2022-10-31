В Великобритании назвали 5G переоценённой технологией

В Великобритании назвали 5G переоценённой технологиейИ тому есть причина
Специалисты британской компании Uswitch опубликовали отчёт. В нём они описали, что каждый шестой местный пользователи считает 5G заметно переоценённой технологией.
Более того — чуть менее половины опрошенных потребителей признались, что не заметили увеличения скорости после перехода на связь пятого поколения.
По мнению британских экспертов, связаны такие результаты с тем, что сама технология не то чтобы доступна. Так, около 17% жителей королевства проживают в сельской местности. А там, как оказалось, сигнал 5G либо слабый, либо отсутствует в принципе.
Одна из причин, по которой люди разочаровываются в 5G, заключается в том, что нам ещё предстоит увидеть будущий потенциал; технология всё ещё находится в относительном зачаточном состоянии.
Ещё одной весомой причиной негативного отношения британцев к 5G назвали полезность технологии при использовании альтернативной реальности и работе с метавселенными.