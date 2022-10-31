Наука и технологии
19:27, 31 октября 2022
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В Великобритании назвали 5G переоценённой технологией

И тому есть причина

Специалисты британской компании Uswitch опубликовали отчёт. В нём они описали, что каждый шестой местный пользователи считает 5G заметно переоценённой технологией.

В Великобритании назвали 5G переоценённой технологией

Более того — чуть менее половины опрошенных потребителей признались, что не заметили увеличения скорости после перехода на связь пятого поколения.

По мнению британских экспертов, связаны такие результаты с тем, что сама технология не то чтобы доступна. Так, около 17% жителей королевства проживают в сельской местности. А там, как оказалось, сигнал 5G либо слабый, либо отсутствует в принципе.

Одна из причин, по которой люди разочаровываются в 5G, заключается в том, что нам ещё предстоит увидеть будущий потенциал; технология всё ещё находится в относительном зачаточном состоянии.

TechSpot

Ещё одной весомой причиной негативного отношения британцев к 5G назвали полезность технологии при использовании альтернативной реальности и работе с метавселенными.

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