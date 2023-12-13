В Великобритании оценили новые атомные подлодки России и вооружение на них

17:52, 13 декабря 2023
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В Великобритании оценили новые атомные подлодки России и вооружение на нихОтметили, что это только начало
Военные обозреватели британского издания Daily Express оценили новые возможности Военно-морского флота России в связи с усилением двумя новыми атомными подводными лодками.
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Обе подлодки могут нести межконтинентальные баллистические и крылатые ракеты. Так, субмарина «Император Александр III» проекта 955А «Борей-А» может нести 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава», многоцелевая «Красноярск» проекта 885М «Ясень-М» — крылатые ракеты и торпеды.
«Владимир Путин предоставил российскому Военно-морскому флоту две новые смертоносные атомные подводные лодки, стремясь повысить мощь своих сил, и это, как ожидается, только начало», — сказано в материале издания.
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