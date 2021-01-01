В Великобритании оценили шансы страны стать научной сверхдержавой

Обретённая Англией «свобода», после её выхода из Европы, даёт стране возможность «приложить максимум усилий к тому, чтобы стать научной сверхдержавой», передаёт слова Джонсона Lentra.ru. При этом, полагаясь на помощь международных партнёров, Великобритания может создать огромное число « рабочих мест для высококвалифицированных специалистов».

Вместе с тем, глава правительства выразил надежду на то, что в текущем году жители Британии вновь вернутся к привычной жизни. В том числе снова смогут посещать различные развлекательные заведения и встречаться с родственниками, не боясь заразиться COVID-19. Помочь этому может массовая вакцинация.