Наука и технологии
Сегодня 15:01
В Великобритании оценили шансы страны стать научной сверхдержавой
Судя по уверенности властей, шансы очень даже высокие
Новогодняя речь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона пролила свет на внезапные амбиции страны. Как оказалось, туманный Альбион планирует в ближайшее время стать научной сверхдержавой.
Обретённая Англией «свобода», после её выхода из Европы, даёт стране возможность «приложить максимум усилий к тому, чтобы стать научной сверхдержавой», передаёт слова Джонсона Lentra.ru. При этом, полагаясь на помощь международных партнёров, Великобритания может создать огромное число « рабочих мест для высококвалифицированных специалистов».
Вместе с тем, глава правительства выразил надежду на то, что в текущем году жители Британии вновь вернутся к привычной жизни. В том числе снова смогут посещать различные развлекательные заведения и встречаться с родственниками, не боясь заразиться COVID-19. Помочь этому может массовая вакцинация.