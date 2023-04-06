В Великобритании оценили возможный ущерб от российских ядерных торпед «Посейдон»

По его мнению, «Посейдоны» могут нанести Великобритании колоссальный ущерб. Футтер отметил, что такая торпеда не спровоцирует радиоактивное цунами высотой 300 метров или более, однако, взрыв «Посейдона», даже подводный, будет иметь страшную разрушительную силу. При этом российские торпеды неуязвимы для всех современных средств обороны.

«Если в устье Темзы или рядом с ним взорвётся такое ядерное устройство, волна хлынет с огромной силой. Ударная волна от мегатонного взрыва, даже произошедшего под водой, будет очень разрушительной», — подчеркнул эксперт.