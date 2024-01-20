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Наука и технологии
Опубликовано 20 января 2024, 01:12
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В Великобритании ошибочно осудили сотни почтальонов из-за дефектов в ПО Fujitsu

Более 700 человек стали жертвами программных и судебных ошибок
В Великобритании начался скандал после признания Пола Паттерсона, генерального директора Fujitsu Services Ltd и Fujitsu European CEO — европейских подразделений японской корпорации Fujitsu — в том, что якобы махинации и искажения информации в бухгалтерской отчётности сотрудников Почтовой службы Великобритании (Post Office) на самом деле являются следствием программных ошибок.

За ними последовали судебные ошибки, основанные на неправильных отчётах о работе информационной системы для выплаты социальных пособий. За это отвечало ПО Horizon, разработанное некогда британской компанией International Computers Limited, ставшей частью Fujitsu ещё в 1998 году.

При этом система Horizon, установленная в Post Office в 1999 году, была признана ненадёжной, однако именно на основании отчётов о работе этого софта суд принимал решения. В итоге 736 менеджеров местных почтовых отделений были неправомерно осуждены за мошенничество.

17 января парламентский комитет вызвал Паттерсона для дачи показаний ввиду вновь открывшихся обстоятельств, в результате чего выяснилось, что руководство Fujitsu было в курсе происходящего как минимум с 2012 года. Теперь парламентарии требуют всестороннего разбирательства и активных действий со стороны Fujitsu.

Как минимум от компании ждут компенсаций пострадавшим. В ходе слушаний компания Fujitsu также признала, что несёт моральную ответственность за выплату компенсаций жертвам.

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