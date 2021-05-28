В Великобритании пассажирские самолёты хотят заменить дирижаблями

Сообщается, что Hybrid Air Vehicles поставила перед собой столь необычную цель, желая сократить выбросы углерода в атмосферу. Как пишет The Guardian, представители стартапа уверены, что дирижабль идеален для полётов из города в город внутри одной страны.

Также такой тип транспорта может быть уместен при перемещении между соседними странами.

Не сильно пострадает и скорость перелётов. Так, если на самолёте путешествие из Ливерпуля в Белфаст через Ирландское море занимается примерно 4,5 часа (с учётом времени регистрации), то в случае с дирижаблем это же расстояние будет преодолено за 5 часов 20 минут.