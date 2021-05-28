Наука и технологии
Сегодня в 12:45
В Великобритании пассажирские самолёты хотят заменить дирижаблями
И всё это в угоду экологичности
В сети появилась информация о планах британского стартапа Hybrid Air Vehicles. Компания хочет заменить пассажирские самолёты дирижаблями вместительностью 100 человек. Их можно использовать как минимум при полётах на короткие расстояния.
Сообщается, что Hybrid Air Vehicles поставила перед собой столь необычную цель, желая сократить выбросы углерода в атмосферу. Как пишет The Guardian, представители стартапа уверены, что дирижабль идеален для полётов из города в город внутри одной страны.
Также такой тип транспорта может быть уместен при перемещении между соседними странами.
Не сильно пострадает и скорость перелётов. Так, если на самолёте путешествие из Ливерпуля в Белфаст через Ирландское море занимается примерно 4,5 часа (с учётом времени регистрации), то в случае с дирижаблем это же расстояние будет преодолено за 5 часов 20 минут.