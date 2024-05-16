В Великобритании полиции выдадут ружья для остановки электровелосипедов

Для борьбы с такими преступниками полиции выдадут специальные электромагнитные пушки, чтобы у полисменов была возможность быстро останавливать пытающихся скрыться злоумышленников. Эти пушки, похожие на ружья из фильма «Охотники за приведениями», разрабатываются Лабораторией Министерства обороны Великобритании (Dstl).

Ружьё включает рюкзак с блоком, а «стреляет» электромагнитным импульсом, создающим эффект перегрева у электродвигателей самокатов или велосипедов. Из-за этого транспорт резко встаёт — срабатывает система защиты от перегрева. При этом такая пушка может остановить и электромобили — Tesla, Chevrolet, BMW, Kia и другие.

Разработчики пушки отметили, что их устройства смогут остановить даже автомобили с обычным ДВС.