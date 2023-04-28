В Великобритании положительно оценили танк Т-14 «Армата» за вооружение и маскировку

Как пишет Тахир, «Армата» оснащён специальным маскирующим покрытием для техники «Мантия», поглощающим радиоволны, что делает танк в каком-то смысле невидимым. От поражения противотанковыми средствами Т-14 защищён решётчатой бронёй.

Кроме того, у «Арматы» безэкипажная башня, которая с высокой скоростью может вращаться на 360 градусов.