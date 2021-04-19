В Великобритании пообещали поддержать свои корабли в Чёрном море истребителями F-35

Об этом пишут британские СМИ, ссылаясь на военное командование Соединённого королевства, сообщает Военное Обозрение. По словам журналистов, именно истребители F-35, находящиеся на борту авианосца «Королева Елизавета», будут переведены «в состояние повышенной боеготовности».

При этом важно понимать, что на данный момент момент сам авианосец и вправду находится в акватории Средиземного моря. Ранее он находился в Тихом океане с целью «сдерживания ВМС Китая».

Что интересно, из этого следует, что Великобритания хочет одной авианосной группой«сдерживать» и Россию, и Китай.