Наука и технологии
Сегодня в 09:58
В Великобритании пообещали поддержать свои корабли в Чёрном море истребителями F-35
Теми самыми, которые ранее «сдерживали» Китай в Тихом океане
Некоторое время назад в сети появилась информация о том, что Великобритания намерена отправить свои боевые корабли в Чёрное море. Теперь же стало известно, что их будут поддерживать истребители F-35, в случае необходимости.
Об этом пишут британские СМИ, ссылаясь на военное командование Соединённого королевства, сообщает Военное Обозрение. По словам журналистов, именно истребители F-35, находящиеся на борту авианосца «Королева Елизавета», будут переведены «в состояние повышенной боеготовности».
При этом важно понимать, что на данный момент момент сам авианосец и вправду находится в акватории Средиземного моря. Ранее он находился в Тихом океане с целью «сдерживания ВМС Китая».
Что интересно, из этого следует, что Великобритания хочет одной авианосной группой«сдерживать» и Россию, и Китай.