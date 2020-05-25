Наука и технологии
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В Великобритании построят 300-километровую дорогу для тестирования транспорта с автопилотом
Правда, проходить “запуск” подобных транспортных средств будет поэтапно
Как стало известно, компания Midlands Future Mobility построит в Великобритании 300-километровую дорогу для тестирования транспорта с автопилотом. Дорога будет проходить как через городские, так и через сельские местности.
На данный момент заявляется о том, что маршрут будет проложен между британскими городами Ковентри и Бирмингем, при этом транспорт, работающий полностью под управлением автопилота, начнет появляться на нем постепенно.
Так, планируется, что в первую очередь на дорогу “пустят” автомобили, способные “общаться” между собой. В дальнейшем на новую дорогу начнут запускать автомобили с функцией самостоятельного вождения, при этом внутри салона все равно будет находиться как минимум один человек.
Самое интересное, что по проложенной дороге будут ездить и обычные автомобили, при этом отличительной особенностью нового проекта является то, что большинство водителей даже не будет знать, какая из едущих автомобилей управляется системой автопилота.