В Великобритании построят 300-километровую дорогу для тестирования транспорта с автопилотом

На данный момент заявляется о том, что маршрут будет проложен между британскими городами Ковентри и Бирмингем, при этом транспорт, работающий полностью под управлением автопилота, начнет появляться на нем постепенно.

Так, планируется, что в первую очередь на дорогу “пустят” автомобили, способные “общаться” между собой. В дальнейшем на новую дорогу начнут запускать автомобили с функцией самостоятельного вождения, при этом внутри салона все равно будет находиться как минимум один человек.

Самое интересное, что по проложенной дороге будут ездить и обычные автомобили, при этом отличительной особенностью нового проекта является то, что большинство водителей даже не будет знать, какая из едущих автомобилей управляется системой автопилота.