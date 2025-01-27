В Великобритании появится гигантский дата-центр

Площадь будущего дата-центра составит до 186 000 м², что почти в четыре раза больше, чем у крупнейших европейских объектов, таких как центр в Португалии, занимающий 75 000 м². Однако, в отличие от других подобных проектов, компания DC01 UK Ltd, которая подала заявку на строительство, не будет ни строить, ни эксплуатировать центр. Ее задача — получить разрешения и подготовить все необходимые условия для начала работ. Кто станет основным оператором нового объекта, пока не раскрыто.

Дата-центр, который будет обслуживать облачные и ИИ-технологии, ожидает стать важной частью инфраструктуры Европы, благодаря своему расположению и близости к ключевым маршрутам оптоволоконной связи. Также планируется подключение к национальной энергосети с мощностью в 400 МВА, что должно обеспечить стабильную работу объекта.