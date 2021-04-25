Наука и технологии
Сегодня в 08:27
В Великобритании предлагают повторно заразиться COVID-19 за 7 тысяч долларов
Добровольцы должны иметь антитела
Британские ученые, в научных целях, предлагают добровольцам, которые уже переболели коронавирусной инфекцией, повторно заразиться. Причем платят за это 7 тысяч долларов или около 524 тысяч рублей.
Таким образом исследователи намерены выяснить, какой иммунитет необходим для защиты от вторичного инфицирования данной болезнью. Это, в свою очередь, поможет им реализовать тестовую систему, способную предсказать уровень защиты от COVID-19.
Поучаствовать в данном исследовании могут здоровые люди в возрасте от 18 до 30 лет, которые вылечились от коронавируса как минимум за три месяца до научной работы. В число требований также входит наличие у добровольцев антител против коронавирусной инфекции. За участие предполагается денежное вознаграждение в размере 7 тысяч долларов.