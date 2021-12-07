В Великобритании предложили заполнять пустые газовые скважины газом

Авторы исследования намерены испытать сотни скважин на суше в 2022 году. Планируется превратить вышедшие из эксплуатации скважины в подземные хранилища углерода и проверить, способны ли они удерживать вредные выбросы в рамках борьбы с изменение климата на планете.



Предполагается, что в одной скважине можно будет захоронить около 1000 тонн углекислого газа на глубине одного-трех километров. Стоимость перепрофилирования одной скважин и установки оборудования для мониторинга составит около около 6,63 миллиона долларов.