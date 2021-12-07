В Великобритании предложили заполнять пустые газовые скважины газом

В Великобритании предложили заполнять пустые газовые скважины газомВ рамках борьбы с изменением климата
Авторы исследования намерены испытать сотни скважин на суше в 2022 году. Планируется превратить вышедшие из эксплуатации скважины в подземные хранилища углерода и проверить, способны ли они удерживать вредные выбросы в рамках борьбы с изменение климата на планете.
Предполагается, что в одной скважине можно будет захоронить около 1000 тонн углекислого газа на глубине одного-трех километров. Стоимость перепрофилирования одной скважин и установки оборудования для мониторинга составит около около 6,63 миллиона долларов.
Если мы не сделаем этого в ближайшее время, мы потеряем возможность использовать эту инфраструктуру. Бурение новых – скважин дорогое занятие, которое добавляет определенную долю риска
Подобные испытания по захоронению углекислого газа уже проводятся в США, Канаде и Австралии. Однако Дэвис уверен, что наземные объекты в Великобритании покажут лучшие результаты из-за специфики почвы.