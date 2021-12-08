В Великобритании предупредили о более страшных пандемиях, чем коронавирус

Наука и технологии
Сегодня в 19:27
1 мин.
В Великобритании предупредили о более страшных пандемиях, чем коронавирусПричём они могут быть достаточно скоро
Профессор Оксфордского университета, один из создателей вакцины AstraZeneca Сара Гилберт предупредила, что в скором времени могут развиться пандемии, которые будут более опасными, чем коронавирус.
По мнению Гилберт, чтобы в будущем противостоять таким пандемиям, необходимы серьёзные финансовые вложения в развитие науки и медицины, научных исследований. Она сравнила пандемии с войной: нужно вкладываться не только в дипломатию и оборону, но и в эффективную защиту от вирусов. Иначе будет трагично, когда постоянно слышны разговоры о необходимости борьбы с вирусом, серьёзных вложениях, а в итоге общество окажется не готово к подобным вызовам.
«Это будет не последний раз, когда вирус угрожает нашей жизни и нашим средствам к существованию. Правда в том, что следующий раз может быть ещё хуже. Это может быть более заразно, или более смертельно, или и то, и другое вместе», — предупредила эксперт.
Источник: The Washington Post