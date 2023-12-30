В Великобритании протестировали скорость интернета и пришли в ужас

По скорости мобильного и настольного интернета Британия заняла далеко не первые места

Агентство BusinessComparison.com протестировало скорость мобильного и десктопного интернета в Великобритании и странах Европы. В среднем широкополосная связь в Британии быстрее, чем в других европейских странах, но тесты показали отсталость при загрузке веб-страниц на мобильных устройствах и компьютерах по сравнению с рядом стран ЕС.