В Великобритании проверят законность покупки ARM компанией NVIDIA

Учитывая, что начался процесс покупки в сентябре прошлого года, в случае успеха сделка закроется лишь в феврале 2022 года, передаёт CNBC. Но может произойти и такое, что регулирующий орган страны, в которой находится компания ARM, запретит производителю видеокарт выкупать разработчика мобилной архитектуры.

Причиной этому может послужить желание покупаемой компании «отозвать, поднять цены или снизить качество своих услуг лицензирования интеллектуальной собственности по сравнению с конкурентами NVIDIA». За помощью в оценивании рисков при слиянии, Великобритания обратилась к ряду стран, в числе которых нашлось место даже Китаю.

Напомним, что NVIDIA должна будет заплатить SoftBank за ARM огромную сумму — 40 млрд долларов. С другой стороны, учитывая, что архитектура компании лежит в основе чипов Qualcomm Snapdragon, MediaTek и даже Apple A и M-серий, цена перестаёт казаться какой-то нереальной.