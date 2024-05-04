В Великобритании регулятор назвал криптовалюты одним из средств отмывания денег

FCA сообщило в недавнем отчёте, что анонимность и децентрализованная инфраструктура криптовалютных систем позволяют скрывать происхождение средств, а их обеспечение с помощью разветвлённого управления активами и розничные операции по обналичиванию позволяют делать криптовалюты едва ли не идеальным инструментом для отмывания теневых финансов.

Регулятор несёт ответственность за лицензирование и контроль криптовалютных бирж и сервисов с 2020 года, а для контроля таких компаний увеличивает число сотрудников, которые занимаются борьбой с отмыванием средств. Всего в FCA работает 58 человек, 15 из которых в настоящее время сосредоточены на мониторинге криптовалютных компаний и отслеживании движения средств в различных цифровых активах.

При этом FCA отмечает, что бороться с отмыванием денег становится всё труднее и необходимо ужесточение действующего законодательства, так как растущее отмывание денег через криптовалюты угрожает всей финансовой системе Великобритании.