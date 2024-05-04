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Наука и технологии
Опубликовано 04 мая 2024, 13:30
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В Великобритании регулятор назвал криптовалюты одним из средств отмывания денег

И по этому поводу растёт беспокойство
Управление по финансовому надзору Великобритании (FCA) заявило о растущих рисках отмывания денег посредством криптовалют и соответствующей обеспокоенности регулятора.
В Великобритании регулятор назвал криптовалюты одним из средств отмывания денег

© Ferra.ru

FCA сообщило в недавнем отчёте, что анонимность и децентрализованная инфраструктура криптовалютных систем позволяют скрывать происхождение средств, а их обеспечение с помощью разветвлённого управления активами и розничные операции по обналичиванию позволяют делать криптовалюты едва ли не идеальным инструментом для отмывания теневых финансов.

Регулятор несёт ответственность за лицензирование и контроль криптовалютных бирж и сервисов с 2020 года, а для контроля таких компаний увеличивает число сотрудников, которые занимаются борьбой с отмыванием средств. Всего в FCA работает 58 человек, 15 из которых в настоящее время сосредоточены на мониторинге криптовалютных компаний и отслеживании движения средств в различных цифровых активах.

При этом FCA отмечает, что бороться с отмыванием денег становится всё труднее и необходимо ужесточение действующего законодательства, так как растущее отмывание денег через криптовалюты угрожает всей финансовой системе Великобритании.