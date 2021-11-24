В Великобритании у летучих мышей обнаружили новый вид коронавируса

Учёные исследовали фекалии 53 особей и обнаружили у них сарбековирус — именно с этого подвида коронавируса началась текущая пандемия. Но мутировать в опасную для человека инфекцию сарбековирус подковоносых летучих мышей, панголинов и других ринолофидов может только при условии встречи с SARS-CoV-2 в организме одной и той же особи.

В ходе исследований было реконструировано 85% РНК обнаруженного вируса. Оказалось, что его геном примерно на 80% идентичен с геномом SARS-CoV-2. Но рецептор-связывающий мотив (RBM) в S-белке RhGB01 — так новый вирус назвали учёные — всего на 48% похож с RBM SARS-CoV-2. Вероятнее всего, RhGB01 не может связываться с рецептором ACE2 у человека и вызывать инфекцию. Отмечается, что несмотря на обнадёживающие данные исследований, это необходимо подтвердить экспериментально. Кроме того, по мнению специалистов, необходимо усилить эпиднадзор за коронавирусами у подковоносов на всём ареале их обитания.