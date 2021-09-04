В Великобритании вакцинируют школьников против COVID-19

Издание The Times & The Sunday Times пишет, что Главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти считает, что подростков 14-15 лет вакцинировать необходимо как можно быстрее. По его мнению, только так можно избежать распространения коронавируса и, как следствие, закрытия школ и нарушения образовательного процесса. При этом комитет по вакцинации и иммунизации при Минздраве Великобритании всё время воздерживался от рекомендаций к вакцинации этой возрастной группы, в силу возможных побочных эффектов. По мнению экспертов, польза от вакцины в отношении подростков не на много перевешивает риск «побочки». Учитывая и тот факт, что дети и подростки переносят ковид легче, чем взрослые.

Принятие каких-либо документов по этому вопросу неоднократно переносилось. Но после того, как министр здравоохранения Великобритании поручил окончательно разобраться в проблеме вакцинации подростков, решение всё же было принято.