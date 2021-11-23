В Великобритании застройщиков обяжут устанавливать зарядные станции для электрокаров в новые дома

Наука и технологии
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В Великобритании застройщиков обяжут устанавливать зарядные станции для электрокаров в новые домаЧто коснется не только жилых домов
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что британское правительство планирует обязать застройщиков снабжать все новые здания зарядными станциями для электрокаров.
Власти ожидают, что ежегодно на домах будет появляться по 145 тысяч зарядок для электрокаров. Станции установят не только в жилых новостройках — после капитального ремонта ими должны снабжать любые здания, которые располагают десятью и более парковочными местами. От них можно будет зарядить любой электромобиль, а также аккумулятор у гибрида.
Новая инициатива правительства станет частью стратегии по сокращению выбросов парниковых газов и поддержит отказ от автомобилей основанных на двигателях внутреннего сгорания в пользу более экологичных аналогов. В компании RAC Limited отметили, что установка зарядного оборудования в одном здании обойдется примерно в 800 фунтов стерлингов – чуть меньше 80 тыс рублей.
Источник: SkyNews