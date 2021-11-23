В Великобритании застройщиков обяжут устанавливать зарядные станции для электрокаров в новые дома

Власти ожидают, что ежегодно на домах будет появляться по 145 тысяч зарядок для электрокаров. Станции установят не только в жилых новостройках — после капитального ремонта ими должны снабжать любые здания, которые располагают десятью и более парковочными местами. От них можно будет зарядить любой электромобиль, а также аккумулятор у гибрида.



Новая инициатива правительства станет частью стратегии по сокращению выбросов парниковых газов и поддержит отказ от автомобилей основанных на двигателях внутреннего сгорания в пользу более экологичных аналогов. В компании RAC Limited отметили, что установка зарядного оборудования в одном здании обойдется примерно в 800 фунтов стерлингов – чуть меньше 80 тыс рублей.