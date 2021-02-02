В Венесуэле заявили о 100% эффективности российской вакцины от коронавируса

Так, на вопрос журналиста о препарате из России, Мадуро заявил, что он был испытан по всем нормам и показал максимальную эффективность. При этом глава Венесуэлы также отметил отсутствие каких-либо осложнений абсолютно у всех пациентов, привившихся «Спутником».

Что интересно, ранее врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера также поделился результатами венесуэльского исследования вакцины из России. Тогда он заявил, что у испытуемых были выявлены лёгкие побочные эффекты.

Напомним, что на сегодняшний день в мире доступно несколько вакцин против коронавируса. Только в России их сразу две вариации: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».