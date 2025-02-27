В Vision Pro появитсяя промышленное 3D ПО

Dassault Systèmes разрабатывает так называемые «цифровые двойники» — точные виртуальные копии реальных объектов и пространств. Их используют инженеры и дизайнеры, чтобы тестировать изменения в цифровой среде, прежде чем внедрять их в реальности. Компания насчитывает сотни тысяч клиентов, среди которых автопроизводители, авиакомпании и предприятия, проектирующие заводы.

Летом Dassault Systèmes выпустит приложение под названием 3DLive. Оно позволит специалистам работать с 3D-моделями в режиме реального времени и удаленно. Одно из ключевых преимуществ технологии — возможность заранее обнаруживать потенциальные проблемы. Например, инженеры смогут оценить удобство доступа к оборудованию для технического обслуживания еще до его установки на производстве.

Глава подразделения 3DEXCITE Том Акланд пояснил, что в традиционном процессе такие проблемы часто выявляются уже на поздних этапах, когда исправления становятся дорогостоящими. Использование Vision Pro поможет специалистам заранее проанализировать рабочее пространство и спланировать обслуживание оборудования до его фактической поставки.

Для создания приложения Dassault Systèmes тесно сотрудничает с Apple. Гарнитура Vision Pro использует мощные датчики и процессоры, аналогичные тем, что установлены в компьютерах Mac. Это позволяет отображать сложные 3D-модели с высокой степенью научной точности.