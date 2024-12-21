В VK появились викторины с денежными призами

В социальной сети VK снова стартуют еженедельные викторины с денежными призами и участием популярных ведущих. Пользователи смогут участвовать в интеллектуальных играх, тренировать свои знания и проверять, кто из друзей покажет лучшие результаты. Викторины будут проходить каждую неделю в мини-приложении VK Квиз ВКонтакте, где можно не только участвовать в играх, но и управлять своим профилем.

Каждая игра состоит из четырёх раундов, где нужно отвечать на вопросы по самым разным темам — от истории и культуры до географии и спорта. Ведущими первых квизов станут Олеся Иванченко, Ян Дилан и Расул Чабдаров. Призовой фонд каждой игры может превышать 100 тысяч рублей, а чтобы выиграть, нужно не только дать правильный ответ, но и сделать это быстрее всех.

За неправильные ответы участники будут терять «жизни», которые можно заработать, выполняя задания в своём профиле. В дополнение к основным викторинам, для подготовки к играм будут доступны тренировочные квизы, в которых встречаются те же вопросы, что и в призовых играх. Чтобы забрать выигранный приз, достаточно использовать открытый кошелёк, VK Pay.