В VK рассказали, на что россияне донатят чаще всего

Исследование «ВКонтакте» показало, что каждый десятый пользователь донатных платформ ежемесячно жертвует от 500 до 1500 рублей. Большинство поддерживает образовательный контент (26%), художественные проекты (25%) и тематические направления, такие как история и литература (14%). Аналитики отметили, что около 73% пользователей предпочитают тратить на поддержку авторов от 301 до 500 рублей в месяц, а 6% готовы выделить от 1501 до 3000 рублей. Опрос охватил 1200 человек, которые финансово поддерживали создателей контента в последние два года.

Среди пользователей выявлены различия в предпочтениях: женщины и люди старше 25 лет чаще поддерживают образовательные проекты, а молодёжь от 18 до 25 лет интересуется авторскими иллюстрациями. Мужчины, как правило, финансируют тематические проекты, игровые и новостные каналы, подкасты и музыку. Основными причинами для донатов стали желание получить эксклюзивные материалы и поддержать автора, а также выразить благодарность за понравившийся контент. Третья по популярности мотивация — ранний доступ к публикациям.

Оказалось, что 66% пользователей, ранее донативших авторам, продолжают это делать, а 83% из них регулярно поддерживают двух-трёх создателей. Те, кто финансирует четырёх и более авторов, зачастую используют несколько сервисов. Также донатеры активно платят за стриминговые платформы: половина подписана на музыкальные сервисы, треть пользуется онлайн-кинотеатрами, а 31% покупают образовательные курсы.