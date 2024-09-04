В «VK Видео» появилась функция привязки клипов к длинным видео

VK Видео ввёл новую функцию, которая позволяет авторам добавлять короткие ролики к длинным видео. Теперь в режиме редактирования на экране загрузки появилась кнопка «Привязать клип». Она даёт возможность выбрать и прикрепить до трёх коротких видео. Эта функция также доступна для уже опубликованных материалов через кнопку «Редактировать», но объединять можно только собственные ролики.

После того, как клип прикреплён к горизонтальному видео, в описании короткого ролика появится кнопка для перехода к полной версии. Зрители смогут нажать на неё и посмотреть длинное видео. При необходимости клип можно легко отвязать в режиме редактирования, а если удаляется длинное видео, ссылка на него в коротком ролике автоматически исчезает.

Нововведение открывает авторам новые возможности для продвижения контента, улучшает взаимодействие с аудиторией и расширяет охват. Функция уже доступна в веб-версии и приложении VK на Android и iOS. В будущем планируется добавить её и в мобильное приложение «VK Видео».