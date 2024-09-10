В «VK Видео» появились интерактивные видео и мультфильмы

Сервис «VK Видео» стал первым в России, который запустил интерактивный контент, позволяя пользователям влиять на развитие сюжета. Теперь зрители могут стать настоящими участниками приключений, где их выбор определяет исход истории. Как сообщается в пресс-релизе, создание собственных интерактивных видео стало доступно каждому.

На старте пользователи смогут выбрать из 49 интерактивных роликов с участием популярных блогеров, таких как Влад А4, Эксайл и Милана Стар. Для детей тоже предусмотрены интересные интерактивные мультфильмы, например, «Азбука родного города» со Смешариками и «Доктор Машинкова». В этих проектах маленькие зрители смогут выбирать правильные ответы и влиять на развитие сюжета с любимыми героями.

Во время просмотра интерактивного контента пользователи смогут делать выбор, нажимая на кнопки или кликая по экрану в установленное время. Например, в ролике «Кошмарный сон А4» зритель будет управлять блогером, помогая ему сбежать от монстров. В проекте «Помоги Милане» юные зрители смогут выбирать наряд и макияж для Миланы Стар, чтобы подготовить её к знаковому событию.