В VK Видео появился «Детский режим»

VK Видео запустил «Детский режим» на устройствах с Android в бета-версии, что позволяет детям смотреть безопасный контент. В этой новой функции доступна большая библиотека видеоматериалов для детей от 0 до 12 лет. В ней можно найти лицензионные мультфильмы, начиная от классики российской анимации и заканчивая современными новинками от студий «Союзмультфильм», «Вольга», «0+ Media» и других, и всё это бесплатно.

Этот режим предлагает безопасный поиск, так что родители могут быть уверены в том, что их дети смотрят только подходящие видео. Запуск на мобильных устройствах позволяет смотреть мультфильмы даже в пути, что, безусловно, удобно для семейных поездок.

Чтобы включить «Детский режим», нужно зайти в приложение VK Видео, открыть раздел «Детям» и установить четырёхзначный PIN-код во всплывающем окне. После этого переключится на «Детский режим», при этом информация из взрослого профиля останется скрытой. Как сообщают разработчики, в октябре самыми популярными мультфильмами стали «Маша и Медведь», «Три Кота», «Синий трактор», а также развивающий сериал «Цветняшки». В дальнейшем планируется расширить контент для детей и подростков.