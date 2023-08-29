В «VK Звонках» добавили онлайн-субтитры в видеозвонках

Сервис «VK Звонки» от VK добавил важное улучшение — функцию текстовой расшифровки речи в режиме видеоконференций. Это означает, что во время разговора можно автоматически переводить сказанное на экран в виде текста. Такая функция может быть полезна для деловых обсуждений, интервью или общения с слабослышащими.

Теперь, когда вы участвуете в видеоконференции через «VK Звонки», вы можете включить текстовую расшифровку, которая будет преобразовывать речь участников в текст. Этот текст будет доступен в чате после окончания звонка. Также вы можете включить автосубтитры, которые будут отображаться в реальном времени во время разговора.

Эта функция доступна для всех участников групповых звонков, и уведомление о её включении будет отправлено всем участникам. В файле расшифровки также будут указаны тайм-коды и имена говорящих. Если вы включите автосубтитры, они будут видны только тем участникам, которые сами включили эту опцию.

Эти новые возможности могут быть полезными для бизнес-коммуникаций, быстрого обмена ключевой информацией после встреч и обеспечения доступности для слабослышащих. Новая функция сейчас работает только с русским языком, но в будущем будут добавлены и другие языки. VK также планирует расширить функциональность, позволяя администраторам настраивать права на использование расшифровки.