В воде нашли опасные для здоровья инфекции, устойчивые к антибиотикам

Эксперт назвала отсутствие безопасного водоснабжения причиной высокой смертности людей из бедных стран. При этом она призвала глав государств принять срочные меры и направить средства, чтобы удовлетворить базовые потребности жителей самых бедных стран.

Вместе с тем Сивор уточнила, что устойчивость обнаруженных в воде бактерий к антибиотикам приводит к смерти миллионов людей по всему миру. Ещё более «трагичной» сложившуюся ситуацию делает то, что недопустить этого могла бы обычная чистая вода.

Напомним, что ранее в сети появились результаты исследования, показавшие, что от устойчивости бактерий к антибиотиком умирает больше людей, чем от ВИЧ и малярии.