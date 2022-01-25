В воде нашли опасные для здоровья инфекции, устойчивые к антибиотикам

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В воде нашли опасные для здоровья инфекции, устойчивые к антибиотикамИ это большой риск для многих
Проблема загрязнения водоёмов достаточно остро сказывается на здоровье людей. Так, например, директор по глобальным кампаниям в международной организации WaterAid Клэр Сиворт отметила, что именно через воду распространяются опасные для жизни бактерии с устойчивостью к антибиотикам.
Эксперт назвала отсутствие безопасного водоснабжения причиной высокой смертности людей из бедных стран. При этом она призвала глав государств принять срочные меры и направить средства, чтобы удовлетворить базовые потребности жителей самых бедных стран.
Вместе с тем Сивор уточнила, что устойчивость обнаруженных в воде бактерий к антибиотикам приводит к смерти миллионов людей по всему миру. Ещё более «трагичной» сложившуюся ситуацию делает то, что недопустить этого могла бы обычная чистая вода.
Напомним, что ранее в сети появились результаты исследования, показавшие, что от устойчивости бактерий к антибиотиком умирает больше людей, чем от ВИЧ и малярии.
Источник: The Guardian