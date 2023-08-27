В войсках появится больше роботов «Уран» для разминирования и борьбы с пожарами

«Уран-6» —роботы-сапёры, используемые для уничтожения и обезвреживания минных полей. «Уран-14» предназначены для тушения пожаров и разбора завалов в условиях чрезвычайной опасности. Также их можно использовать при артобстрелах.

Роботы-сапёры «Уран-6», в частности, использовались для разминирования и ликвидации минных полей в Нагорном Карабахе и в Сирии. «Уран-14» — для ликвидации последствий взрыва на арсенале в Ачинске.

«Роботы-сапёры в основном используются для разминирования занятых территорий. Поэтому сейчас расширение их применения вполне разумно. Они будут полезны, поскольку обеспечивают сплошное разминирование без участия людей. Робот используется там, где человек может пропустить или не заметить. Он ведет сплошное разминирование без перерывов и без ошибок», — рассказал военный эксперт Виктор Мураховский.