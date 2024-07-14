В Вологде появилась возможность платить за «свет» через СБП

Северная сбытовая компания внедрила новый способ оплаты за электроэнергию через Систему быстрых платежей (СБП). Теперь клиенты могут расплачиваться за услуги без необходимости вводить данные банковской карты или ПИН-кода, что делает процесс оплаты простым и быстрым. Для осуществления платежа нужно лишь указать номер лицевого счёта, номер квартиры, адрес электронной почты для получения чека и сумму платежа, а затем выбрать СБП как метод оплаты.

При оплате с компьютера пользователю предоставляется QR-код, который нужно сканировать через мобильное приложение банка для совершения транзакции со своего счёта. Если оплата производится с мобильного устройства, достаточно выбрать опцию «Оплатить через СБП» и выбрать приложение своего банка. Важно отметить, что оплата через СБП не влечёт за собой комиссий.

Этот новый сервис стал ещё одним шагом к упрощению процесса оплаты за электроэнергию, делая его безопасным и мгновенным. Теперь клиентам не нужно запоминать данные карт и переживать о сроках зачисления платежей.