В Восточной части США впервые за 200 лет увидели считавшегося вымершим серого кита

Учёные сообщили, что это первое за 200 лет появление этого животного в Атлантическом океане. Раньше считалось, что серые киты в Атлантике вымерли, потому что последний зафиксированный случай появления серого кита в Западной Атлантике был описан в XVIII веке.

За последние 15 лет серых китов несколько раз видели только в Средиземном море, это если считать, что животные максимально приблизились к Атлантике, Сейчас эти животные обитают только в Тихом океане.

Учёные из NEAQ предполагают, что увиденный ими серый кит заплыл так далеко из-за глобального потепления, так как в Северо-Западном проходе в Канаде, который соединяет Атлантический и Тихий океаны, в последние годы уменьшился объём льда.