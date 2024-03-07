В Восточной части США впервые за 200 лет увидели считавшегося вымершим серого кита

Опубликовано 07 марта 2024, 18:27
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В Восточной части США впервые за 200 лет увидели считавшегося вымершим серого китаЖивотное заметили в Атлантическом океане, где их не было с XVIII века
Учёные из Аквариума Новой Англии (NEAQ) в Бостоне (США) заявили, что в ходе аэросъёмки в одном из районов Западной Атлантики, в 48 км от восточного побережья США, возле берегов штата Массачусетс, увидели вынырнувшего серого кита.
Учёные сообщили, что это первое за 200 лет появление этого животного в Атлантическом океане. Раньше считалось, что серые киты в Атлантике вымерли, потому что последний зафиксированный случай появления серого кита в Западной Атлантике был описан в XVIII веке.
За последние 15 лет серых китов несколько раз видели только в Средиземном море, это если считать, что животные максимально приблизились к Атлантике, Сейчас эти животные обитают только в Тихом океане.
Учёные из NEAQ предполагают, что увиденный ими серый кит заплыл так далеко из-за глобального потепления, так как в Северо-Западном проходе в Канаде, который соединяет Атлантический и Тихий океаны, в последние годы уменьшился объём льда.