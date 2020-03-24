В ВОЗ констатировали ускорение пандемии коронавируса

”Потребовалось 67 дней после первого сообщения о заболевании, чтобы были достигнуты первые 100 тыс. случаев, 11 дней - для второй сотни тысяч случаев и всего четыре - для третьей сотни тысяч случаев. Вы видите, как этот вирус ускоряется”, - сообщил Тедрос Аданом Гебрейесус, глава Всемирной организации здравоохранения.

Однако он отметил, что человечество способно противодействовать распространению инфекции. Для этого, по словам главы ВОЗ, необходимо “атаковать вирус при помощи агрессивной и целенаправленной тактики”. В частности речь о тестировании всех потенциально зараженных, а также немедленная изоляция и терапия для всех людей с подтвержденным диагнозом. Кроме того, для всех людей, контактирующих с инфицированными, необходимо пройти обязательный карантин.