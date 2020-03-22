В ВОЗ не подтвердили влияние прививки от гриппа на заражение коронавирусом

Так, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, информация о том, что люди, которые привились от гриппа могут избежать коронавируса или же легче его перенести, является неподтвержденной. ”Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта”, - заключил Тарик Язаревич, который является официальным представителем ВОЗ.

Напомним, что по актуальной информации в мире зарегистрировано более 300 тыс случаев инфицирования COVID-19. В России же, в свою очередь, зарегистрировано порядка 306 заражений, из них 16 случаев выздоровления.