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В ВОЗ не подтвердили влияние прививки от гриппа на заражение коронавирусом
Поэтому продолжаем мыть чаще руки
В ВОЗ не подтвердили влияние прививки от гриппа на заражение коронавирусом. Об этом рассказало издание РИА Новости, журналисты которого пообщалось с официальным представителем Всемирной организации здравоохранения на тему вспыхнувшей эпидемии пневмонии нового типа.
Так, согласно данным Всемирной организации здравоохранения, информация о том, что люди, которые привились от гриппа могут избежать коронавируса или же легче его перенести, является неподтвержденной. ”Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта”, - заключил Тарик Язаревич, который является официальным представителем ВОЗ.
Напомним, что по актуальной информации в мире зарегистрировано более 300 тыс случаев инфицирования COVID-19. В России же, в свою очередь, зарегистрировано порядка 306 заражений, из них 16 случаев выздоровления.