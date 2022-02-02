В ВОЗ объяснили, как «Омикрон» будет распространяться в России

По словам Клюге, по наблюдениям за другими странами, в которых на данный момент омикрон-штамм активно распространяется, в России ожидается мощная, но короткая волна коронавируса. Чиновник отметил, что расслабляться рано, а рекомендации для России такие же, как и для других стран.

Клюге подчеркнул, что стабилизировать пандемию помогут пять факторов: вакцинация, ревакцинация, которую ещё называют бустерной вакцинацией, ношение масок, проветривание, особенно школьных классов, и повышение уровня доступности лечения.

«Это пять стабилизаторов пандемии, но мы видим, исходя из опыта стран, где уже был достигнут пик, что волна будет мощной, но короткой, и приоритет — защита уязвимых групп населения», — заметил эксперт.