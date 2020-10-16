Наука и технологии
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В ВОЗ перечислили неэффективные для лечения COVID-19 лекарства
“Ремдесивир", "Гидроксихлорохин" и прочие
Специалисты ВОЗ перечислили неэффективные для лечения COVID-19 лекарства. В их число вошли “Ремдесивир", "Гидроксихлорохин" и прочие.
Промежуточные результаты клинического исследования Solidarity, координируемого ВОЗ, указывают на то, что применение "Ремдесивира", "Гидроксихлорохина", "Лопинавира/Ритонавира" и "Интерферона", как представляется, оказывает слабый или никакого эффекта на показатель [снижения] смертности по прошествии 28 дней или больничного курса лечения от COVID-19 среди госпитализированных пациентов.
Отмечается, что в рамках работы Solidarity, ученые анализировали влияние лечения с применением вышеперечисленных препаратов на показатели летальности и продолжительности нахождения пациентов в медицинских учреждениях.
В России за все время было выявлено 1 369 313 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране от вируса вылечилось 1 056 582 человек, а умерло 23 723. За последние сутки было обнаружено 15 150 новых случае инфицирования.