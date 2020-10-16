В ВОЗ перечислили неэффективные для лечения COVID-19 лекарства

Отмечается, что в рамках работы Solidarity, ученые анализировали влияние лечения с применением вышеперечисленных препаратов на показатели летальности и продолжительности нахождения пациентов в медицинских учреждениях.

В России за все время было выявлено 1 369 313 случаев заражения коронавирусом. Всего в стране от вируса вылечилось 1 056 582 человек, а умерло 23 723. За последние сутки было обнаружено 15 150 новых случае инфицирования.