В ВОЗ предупредили о том, что коронавирус не исчезнет к лету

По словам исполнительного директора программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкла Райана, новый вирус не сможет исчезнуть к лету, подобно гриппу. Именно поэтому необходимо осуществлять активные действия для его ликвидации. Эксперт поделился, что рассчитывал на исчезновение данного вируса к лету, однако, по его словам, на данный момент все говорит об обратном и коронавирус будет активен в том числе и летом.

”Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе”, — предупредили в ВОЗ. Райан также предположил, что распространение коронавируса будет продолжаться вне зависимости от климата, однако подтвержденных данных по этому поводу на сегодняшний день нет.