В ВОЗ рассказали, где начнется изучение происхождения COVID-19

”Что касается изучения происхождения вируса, то должно быть ясно одно: это изучение начнется с Уханя в Китае, откуда пришло первое сообщение о заражении. Затем, на основе того, что будет обнаружено, мы можем направиться вести изыскания повсюду”, - поделился Гебрейесус.

Также на мероприятии был поднят вопрос и о животных в качестве источников распространения инфекции в Европе. По этому поводу высказался директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. От лица ВОЗ он заявил, что животные не считаются разносчиками распространения коронавирусной инфекции в Европе.

Специалист также поделился результатами исследования, согласно которым, люди способны передавать COVID-19 норками, а норки - людям, однако оснований полагать, что животные стали источником вируса в Европе - нет.