В ВШЭ создали библиотеку данных анализа движений глаз человека

Исследователи из Высшей школы экономики создали Python-библиотеку EyeFeatures для анализа и моделирования данных движений глаз. Этот инструмент упрощает работу учёных и разработчиков, предлагая гибкие возможности обработки данных и построения предсказательных моделей. Проект разрабатывался в лаборатории социальной и когнитивной информатики ВШЭ в Санкт-Петербурге, чтобы решить проблемы существующих программных решений, такие как недостаток гибкости и слабая интеграция с другими инструментами.

Антон Сурков, руководитель проекта, отметил, что EyeFeatures позволяет исследователям не только воспроизводить стандартные подходы, но и применять новые алгоритмы для создания мощных моделей. Библиотека помогает анализировать данные, полученные с айтрекеров, выявлять области фиксации взгляда и рассчитывать ключевые параметры, такие как средняя длительность фиксации и расстояние между точками. Такой подход пригодится в маркетинге, для анализа реакции потребителей на рекламу, или в нейроинтерфейсах, где управление осуществляется движением глаз.

EyeFeatures отличается модульным строением, что позволяет легко встраивать её в исследовательские или коммерческие проекты. Разработка особенно полезна в медицине, маркетинге и когнитивных исследованиях. Она ускоряет анализ данных и упрощает создание предиктивных моделей, помогая специалистам сосредоточиться на получении новых научных результатов и улучшении методологии.