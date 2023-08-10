В ВТБ оценили плюсы цифрового рубля

Глава ВТБ Андрей Костин подчеркнул, что внедрение цифровых валют может ускорить переход к расчётам между странами на национальных валютах. Он сообщил об этом в ходе встречи с президентом России.

Банкир отметил, что уже запущен проект цифрового рубля, в котором участвуют 13 банков. Он также упомянул о цифровом юане, который также в скором времени войдёт в оборот. Это, по его мнению, станет важным шагом в укреплении двусторонних расчётов между странами, особенно с «Глобальным Югом», включая развивающиеся государства.

Андрей Костин подчеркнул, что Китай является одним из ключевых партнёров России, и необходимо активно взаимодействовать на разных уровнях, включая центральные банки. Он также предложил создать расчётно-депозитарный хаб на смену Euroclear, который нарушил доверие, и подчеркнул интерес со стороны государств Персидского залива.

Банкир также отметил, что в последнее время наблюдается активное развитие двусторонних расчётов между разными странами, и это не связано только с Россией. Этот процесс распространяется на государства Азии, Арабского полуострова, а также Африки, где строится новая инфраструктура для расчётов на национальных валютах. Костин подчеркнул важность совмещения этих систем и развития прямых корреспондентских счетов между банками для облегчения расчётов.