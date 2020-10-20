В WhatsApp можно будет созваниваться с компьютеров

Поскольку она все еще тестируется, пользователи не смогут опробовать ее прямо сейчас. Однако отмечается, что уже в скором времени функция будет добавлена в финальную версию мессенджера.

Предполагается, что таким образом компания хочет добиться независимости браузерной версии. На это намекает и то, что разработчики WhatsApp работают над позволяющей работать одновременно на нескольких устройствах опцией, благодаря которой пользователи не будут “привязаны” к смартфону.