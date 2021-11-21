В WhatsApp на Android добавили новую функцию

Об этом сообщается в издании Wabetainfo. Напомним, что на команда мессенджера на протяжении нескольких месяцев работает над возможность оставлять реакции на сообщения. Благодаря нововведению на сообщения в диалоге пользователи могут ставить различные смайлы. Таким же образом это реализовано в приложении Facebook.

Отмечается, что функция реакции на сообщения предполагает уведомления о реакции для отдельных потоков чатов, а также групповых чатов.

Согласно данным источника, возможность уведомлять пользователей о реакциях на сообщения будет выпущена для всех пользователей уже в рамках следующего обновления.