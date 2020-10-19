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В WhatsApp набирает популярность новый фейк про пропитанные наркотиками защитные маски
За распространение подобной информации грозит крупный штраф
Как стало известно, в октябре 2020 года в WhatsApp начал набирать популярность новый фейк про пропитанные наркотиками защитные маски. Распространяется он через сообщения, в которых иногда даже скидывают фотографию с пометкой о действиях злоумышленников.
Копипаста рассказывает о том, что по квартирам якобы ходят “волонтеры”, основной деятельностью которой является предложение примерить маску для дальнейшей ее покупки, передает TJ. И якобы как только человек прикасается к ней своим лицом, он тут же теряет сознание, так как маска ”пропитана химикатом с наркотическим действием”.
На данный момент в числе областей, в которых фейк обрел наибольшую популярность, называются Татарстан, Алтайский край, Удмуртия, Краснодарский край и т.д. Есть даже сообщения о том, что копипаста добралась до пользователей WhatsApp в Казахстане. Отметим, что согласно российскому законодательству, за распространение недостоверной информации может грозить штраф от 30 до 100 тыс рублей.