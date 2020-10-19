В WhatsApp набирает популярность новый фейк про пропитанные наркотиками защитные маски

Копипаста рассказывает о том, что по квартирам якобы ходят “волонтеры”, основной деятельностью которой является предложение примерить маску для дальнейшей ее покупки, передает TJ. И якобы как только человек прикасается к ней своим лицом, он тут же теряет сознание, так как маска ”пропитана химикатом с наркотическим действием”.