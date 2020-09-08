В WhatsApp начали распространять вредящее мессенджеру сообщение
Известно, что само сообщение выглядит как случайный набор символов, однако данное сочетание цифр и букв провоцирует выход мессенджера из строя. С данной ситуацией столкнулись как пользователи iOS-устройств, так и владельцы смартфонов на базе Android. Сообщается, что после получения данного сообщения смартфон перестает запускать WhatsApp.
Источники отмечают, что полностью защититься от данной уязвимости не получится. Конечно, можно запретить отправлять сообщения незнакомым номерам, однако оно может поступить и от известных контактов. Источники нашли способ исправить проблему, но стоит отметить, что сработает он только если пользователь ранее подключал аккаунт WhatsApp к браузеру. Так, при получении “вредного” сообщения необходимо перейти в браузерную версию мессенджера, открыть диалог с вредителем и удалить все сообщения.
"Починить" приложение можно также путем его удаления и повторной установки, однако в данном случае, при отсутствии резервной копии, можно лишиться истории диалогов и контента, находящегося в мессенджере.