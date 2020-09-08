В WhatsApp начали распространять вредящее мессенджеру сообщение

Источники отмечают, что полностью защититься от данной уязвимости не получится. Конечно, можно запретить отправлять сообщения незнакомым номерам, однако оно может поступить и от известных контактов. Источники нашли способ исправить проблему, но стоит отметить, что сработает он только если пользователь ранее подключал аккаунт WhatsApp к браузеру. Так, при получении “вредного” сообщения необходимо перейти в браузерную версию мессенджера, открыть диалог с вредителем и удалить все сообщения.

"Починить" приложение можно также путем его удаления и повторной установки, однако в данном случае, при отсутствии резервной копии, можно лишиться истории диалогов и контента, находящегося в мессенджере.