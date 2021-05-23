В WhatsApp появилась возможность ускорять голосовые сообщения

Напомним, что тестирование этой возможности было запущено еще в марте. Сперва воспользоваться ускорением голосовых сообщений могли только разработчики, впоследствии же испытать нововведение позволили и участникам публичного бета-тестирования. И наконец сейчас ускорением аудиосообщений могут пользоваться и обычные юзеры. Нововведение уже появилось в новой стабильной версии программы.

На выбор предлагается три скорости прослушивания аудиосообщения — с ускорением 1х (обычная скорость), 1,5х и 2х. Для их переключения предусмотрена специальная кнопка.

Нескольким ранее в сети начали распространяться сведения о том, что для пользователей, которые не примут новые правила конфиденциальности WhatsApp, мессенджер станет платным. Представитель компании, в свою очередь, опроверг эти данные.