Наука и технологии
16:20, 18 апреля 2023
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В WhatsApp при пересылке изображений и видео можно будет редактировать текст сообщений

Уже открыто бета-тестирование

В последнее время разработчики мессенджера WhatsApp «выкатывают» множество новых функций. Одной из них стала возможность редактирования текста сообщений при пересылке файлов.

Сейчас новая функция уже добавлена в очередную бета-версию приложения для ОС Android. Можно будет отредактировать текст сообщения с вложенным видео, GIF, изображением, документами.

По словам разработчиков, новый функционал позволит эффективнее делиться контентом.

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