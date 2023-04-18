В WhatsApp при пересылке изображений и видео можно будет редактировать текст сообщений

16:20, 18 апреля 2023
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В WhatsApp при пересылке изображений и видео можно будет редактировать текст сообщенийУже открыто бета-тестирование
В последнее время разработчики мессенджера WhatsApp «выкатывают» множество новых функций. Одной из них стала возможность редактирования текста сообщений при пересылке файлов.
Сейчас новая функция уже добавлена в очередную бета-версию приложения для ОС Android. Можно будет отредактировать текст сообщения с вложенным видео, GIF, изображением, документами.
По словам разработчиков, новый функционал позволит эффективнее делиться контентом.
Источник:WaBetaInfo
Автор:Андрей КадуковТеги: